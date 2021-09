¡Vanessa Guzmán responde a las críticas que le han hecho por su cuerpo!

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses Vanessa Guzmán ha sorprendido con su transformación física, con la que ha tenido la oportunidade participar en distintas competencias de fisicoculturismo, pero también ha recibido fuertes críticas por parte de algunos usuarios.

La actriz decidió cambiar un poco su estilo de vida, dejar la actuación temporalmente y dedicarse por completo al fisicoculturimos, sin embargo no todo ha sido color de rosa y es que constantemente ha recibido ‘hate’ por parte del público quienes han señalado que ha se ve muy diferente.

Ante toda esta situación Vanessa optó por compartir un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó que aunque haya gente que siga “estancada”, ella se encuentra avazando y logrando metas a corto plazo para poder ganar los siguientes concursos que están por llegar.

Mientras la gente sigue estancada en el pasado, yo sigo avanzando y vamos por más!! Del pasado me quedo solo con el recuerdo en vida de mis dos grandes amores mi padre y mi hermano. El tormento de otros hoy es mi pedestal !! escribió la artista. Enfocándonos en el presente y preparándonos para las metas que se vienen a futuro!! La vida me ha enseñado a que estancarnos y vivir en el pasado no es una opción, así que A DARLE y con todo!!” escribió la artista.