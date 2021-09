René Strickler reveló lo difícil que fue trabajar con Vanessa Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- René Stickler ha logrado tener una larga trayectoria en la televisión, pero al parecer no todo ha sido fácil en su trabajo durante una entrevista para el programa de ‘Confesiones’ de Aurora Valle confesó lo difícil que fue trabajar Vanessa Guzmán.

El actor se sinceró durante el programa donde recordó cuando protagonizó con la actriz la telenovela de ‘Atrevete a Soñar’ que a pesar de lo exitosa que llegó a ser el proyecto, fue realmente complicado a la hora de compartir escena.

Según el portal de TVNotas meses atrás Vanessa estuvo en algunos titulares de noticias del espectáculo debido a los problemas que tuvo con Cynthia Klitbó que la descrbió como una mujer “arrogante” y de poca humildad.

En la entrevista René no quería dar el nombre de la compañera con la que no la pasó nada bien durante las grabaciones, incluso confesó que lo hizo sufrir en repetidas ocasiones al punto de que llegó a pedir que mataran su personaje para no seguir en el proyecto.

Llegó un momento en el que le dije al productor: ‘Mátame, mátame, yo ya me voy’. Era complicado, pero era un gran reparto y te divertías con todos los demás. Eran cosas que sí se complicaba, tampoco era para cortarse las venas, pero bromeando al productor le dije: ‘Ya paralé el poquito el carro, ya bájale’ y yo creo que quizá en ese momento el productor sabía el problema que traía ella nada más que no lo quería decir”, comentó el actor.

Aurora Valle cuestionó al actor sobre si hablaba de Vanessa Guzmán a lo que este respondió que si, pero dejó en claro que en aquel entonces ella tenía problemas de post- parto, eso se lo reveló años después y aclararon cualquier “diferencia”, y aceptó que le pidió disculpas y ahora son grandes compañeros.

Vanessa Guzmán es criticada por “presumir” su figura

La actriz en los últimos meses ha sido señalada negativamente con respecto a su figura, la cual tiene tiempo trabajando, para mejorar su estilo de vida y dar a conocer la mejor versión de ella misma.

A tráves de sus redes sociales la también modelo ha ido compartieron su proceso en la vida fitness, en la que muchos la han criticado en que luce “menos” femenina y que antes se veía más bonita, sin embargo la artista no ha hecho caso a este tipo de comentarios negativos.