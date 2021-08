Vanessa Guzmán se defiende de quienes dicen que tiene “cuerpo de hombre”

CIUDAD DE MÉXICO.- Vanessa Guzmán reaccionó a todos aquellos que criticaron su cuerpo, luego de que ella triunfara en el certamen de fisicoculturismo Vallarta Body Fit.

En medio de las felicitaciones por su gran participación en el evento, varios haters aprovecharon para burlarse de ella, al decir que tiene “cuerpo de hombre”.

En una entrevista a Tv Notas, decidió romper el silencio y decir lo que piensa de las críticas en su contra.

Es muy triste encontrar mensajes de odio en redes; yo respeto la opinión de todos, pero la gente no te respeta, por eso inicié en redes el hashtag #noalabusodeopinion y convoco a todas las figuras públicas que quieran utilizarlo, porque más de uno nos hemos sentido agredidos”, externó la famosa.

“NO QUIERO OFENDER, PERO…”

Vanessa decidió lanzar una épica respuesta a todos los que comparan su figura ejercitada con el cuerpo de un hombre.

“No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que crítica, es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte”, dijo Vanessa.

“A las mujeres que me atacan, siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo’. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos”.

Fue hace 25 años cuando la actriz Vanessa Guzmán cumplió una de sus metas al participar en el certamen de belleza Miss Universo en su edición de 1996, pero fue este sábado 31 de julio que la mexicana se coronó con tres medallas, después de competir en el certamen de fisicoculturismo que se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

Vanessa se coronó al conseguir tres medallas en el evento amateur NPC Worldwide Regional en conjunto con el primer evento en territorio nacional de la IFBB Professional League.