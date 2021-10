Vanessa Arias y Lolita Cortés protagonizan tremenda pelea en "Las Estrellas bailan en Hoy"

MÉXICO.- Las tensiones aumentan en el reality de baile y más si los participantes deben enfrentarse en cada presentación a las duras críticas de Lolita Cortés, quien se ganó su apodo de la "Jueza de hierro" por sus severos, y en ocasiones hirientes, comentarios que hace a cada participante que pisa el escenario.

Y aunque antes las peleas solían ser entre Laura Bozzo y Cortés, en su lugar llegó la valiente Vanessa Arias, quien dejó en claro que no está dispuesta a dejarse ofender por el jurado. Todo comenzó por la lesión que sufrió la presentadora mexicana por lo que la jueza le exigió que el viernes se presentara en la pista sin excusas junto a su pareja, Eduardo Rodríguez.

Antes de que comenzara el número de su equipo, Arias explicó que no estaba en condiciones de bailar debido a la contractura, por lo que su compañero estaría acompañado de Raúl Coronado con el fin de reemplazar a la actriz, lo que después provocó las críticas de Cortés y llegó a llamar "loca contracturada".

Como parte del concurso, el jurado dio su opinión y sus respectivas calificaciones, pero cuando llegó el turno de la actriz de teatro replicó que prefería ver al duo masculino en vez de "la señora", comentario que hizo que Arias se molestara, pues pidió el micrófono para arremeter contra ella.

Yo nada más quiero decir que respeto profundamente a Lola Cortés, pero quiero recordar que el 80% de los mexicanos no somos atletas de alto rendimiento, son personas como yo, con sueños e ilusiones y con derecho a soñar”, indicó Vanessa.

A lo que la jueza de hierro no tomó bien y decidió responder las acusaciones que estaba haciendo la presentadora al expresar que todo el tiempo estaba hablando mal de ella: "Ya hablaste mucho y no has demostrado, aquí se viene a hablar, no a llorar. Aquí usted tiene que aceptar las críticas (...) Usted tiene la oportunidad de plantarse en la televisión, que mucha gente de teatro y mucha gente está tocando puertas para poder trabajar. Usted tiene trabajo, comida, privilegio, demuestre con su talento", expresó entre gritos.

Dicho esto, la presentadora se mostró intranquila y quiso defenderse de las acusaciones de la también actriz, pero la jueza no se detuvo y lanzó otro fuerte mensaje que dejó sin palabras a todo el set de grabación, incluso le gritó que debería guardar silencio ante lo que le dice.

Si usted quiere demostrar, quiero que baile el siguiente viernes, sino quiere que le diga ‘zancudo’ hágalo bien, para ser actriz debió aprender de baile porque ese es su instrumento de trabajo ¡Cállese! si no sabe”, agregó Lolita Cortés.

Cabe recorar que este no sería el primer enfrentamiento entre la jueza y Vanessa, ya que al inicio de octubre la cantante no aguantó las excusas que le dio la mexicana y rápidamente le comentó que la carga de trabajo que tiene no se compara con lo que ha lidiado en su trayectoria artística, tras esta situación Arias no pudo contener las lágrimas.