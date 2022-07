VIDEO: Toñita se sincera sobre su depresión y ansiedad y asegura que no va a dejar "Las estrellas bailan en Hoy"

Luego de que Toñita revelara en su Instagram que abandonaría la competencia de baile "Las estrellas bailan en Hoy", dio hoy un conmovedor mensaje donde aseguraba que sus problemas de ansiedad y depresión estaban al borde y por eso fue que decidió tomar esa decisión.

Sin embargo, la cantante afirmó que no piensa "tirar la toalla" y que seguirá adelante, ya que ella es una persona que nunca deja tirado nada y que, sin importar si tiene ansiedad o depresión, siempre se mantiene y sigue adelante con todo.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde dejó un extenso video hablando de cómo sus problemas de salud mental han jugado mucho en su contra: "Todo lo veo en mi contra, todo lo veo mal, todo me lastima, todo me duele... porque no estoy bien".

De igual manera, menciona que ella es un ser humano y como tal ríe, llora, brinca, se "achicopala", como todas las personas. "Tener ansiedad y depresión no es malo, no es hacerse la víctima ni tampoco es querer llamar la atención; es algo que pasa".

No se va a dar por vencida

En su mensaje, Toñita se dirigió a Jorge, su compañero de baile, aludiendo al cariño y admiración que siente hacia él y asegurándole que no lo va a abandonar durante la competencia, y también mencionó que, tanto por él como por sus fieles seguidores, ella no se va a dar por vencida en esta competencia:

Si este viernes salgo es porque ustedes así lo quieren".

También, aseguró que este día se presentaría en sus ensayos para continuar con toda la buena actitud y, así como pidió disculpas por su reacción del día de ayer, mencionando estar devastada y sintiéndose de la peor manera, también aprovechó para agradecer a todas las personas que siempre la han apoyado y que la apoyan ahora, asegurando que por ellas seguirá adelante.

Vivir con ansiedad y depresión es una ruleta rusa que hace parecer las cosas más sencillas como algo sin salida; siendo celebridad, Toñita atraviesa estos problemas en el ojo público, por lo que se presta a recibir severas críticas y burlas que pueden afectarla de muchas maneras.

Sin embargo, ella ha afirmado que su fortaleza es mucho más grande que cualquier padecimiento, por lo que, como menciona en su mensaje, "no voy a darle el gusto a los haters y voy a seguir adelante".

