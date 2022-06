Toñita asegura que tuvo relación con Yahir: "Tuvimos nuestros queveres"

Con el estreno de La Academia 20 años, se han estado recordando situaciones que conciernen a generaciones pasadas, sobre todo de la primera de ellas, ya que uno de los integrantes, Yahir, fue nombrado conductor de esta nueva edición del programa de TvAzteca.

Toñita, también participante de la primera generación, fue cuestionada en una entrevista con De Primera Mano, tomada por Milenio, acerca de los rumores que hacían eco en un posible romance entre ella y Yahir en aquellos tiempos, y la antante veracruzana se encargó de romper las sospechas para confirmarlas como un hecho.

Siguiendo las palabras de Toñita, la relación que mantuvieron por varios años no llegó a ser algo serio, puesto que, aunque sí quería tener algo serio, Yahir sólo quería divertirse.

Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que (él) tenga, no sé si tenga una ahorita”.