Rubí responde a las comparaciones con Jolette: "Yo sí quiero aprender"

MÉXICO.- A dos semanas del inicio de La Academia 20 años, el reality show de Tv Azteca ya ha ocasionado algunas polémicas. Una de ellas es por la participación de Rubí, la famosa quinceañera que se volvió viral hace unos años y que constantemente recibe ataques de los jueces.

Rubí ha sido muy comparada con Jolette, quien durante la cuarta generación se aferró a estar en el programa a pesar de las duras palabras del jurado, quienes le señalaban constantemente su falta de habilidad vocal. La pelea entre ella y Lolita Cortés sigue siendo recordada y a menudo aparece en memes en redes sociales.

Por primera vez, Rubí habló frente a las cámaras sobre cómo se siente con las comparaciones y declaró que, para ella, no hay similitudes con Jolette, especialmente porque su intención no es causar polémica.

Para nada (soy como ella), sí sé quién es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando. Digo, no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, comentó.

Sus compañeros también la compararon

La joven contó que no solo el público y los jueces le mencionaron que se parecía a Jolette, en cuanto a su papel en el show; sino también sus propios compañeros, con quienes, se rumora, no ha podido integrarse.

“Es que aquí me lo decían también los académicos de: ‘Te van a comparar con Jolette’ y no, yo sí quiero aprender y todo eso”, agregó. Sobre el cuestionamiento de si se sentía con mejor voz que la exacadémica, Rubí no quiso entrar en detalles.

“Ella tiene su estilo de voz, yo tengo mi estilo de voz, a mí no me gusta compararme con las personas, porque siento que cada persona es única”, dijo. Finalmente mencionó que planea ser respetuosa con los jueces y entender el hecho de que no les guste cómo canta.