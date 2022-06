Llaman a Rubí “la quinceañera” la nueva Jolette en su debút por 'La Academia'.

Tijuana, Baja California.- El lunes 6 de junio se emitió La Academia 20 años. Entre los jueces se encuentran Lola Córtes, Arturo López Gavito y otros.

'La quinceañera' más famosa de México se unió a los concursantes de este programa de la pantalla chica. Rubí se volvió viral luego que su padre subiera un video con una invitación abierta al evento. Unas 10 mil personas pudieron ver el vals de la menor.

Sin embargo, tras su audición a La Academia, fue comparada con la ex concursante Jolette de la cuarta generación.

¿Quién fue Jolette?

La pólemica concursante fue la primera en dejar el programa por su propio pie.La participante era una de las favoritas por el público pero por su contraparte, la más críticada por lo jueces. En un episodio fue Lolita Cortés quien pidió " ya no votarán por ella".

La presentación

Por ello los usuarios no dudaron en comentar en los videos sobre la audición de Rubí que podría tratarse por su fama de una 'nueva Jolette'.' La quinceañera' canto 'Equívocada' de Thalia.

"Dar calidad y subir nuevo rating... crear una nueva Jolette", dijo un internauta.

No obstante, algunos otros fanáticos del programa aseguran le traicionaron los nervios, fue una mala ejecución y colocación de notas pero si lo trabaja podría coronarse.

Lolita expresó sobre si Rubí merecía estar ahí: “No,claro que no, por supuesto que no, me sorprende muchísimo que después de [...] Siete mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil, creo que hubo mucho nervio, sí, pero cuando hay nervio también se ve, y lo dice el director, de qué están hechos [...] En el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre, fueron muy pocos, hay unos a los que se les puede trabajar, pero no entiendo los que escogieron este alumnado, qué esperan que diga? No nena, no princesa, para mí tú no debes de estar aquí”, concluyó.