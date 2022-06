Toñita fue hospitalizada tras caída en Televisa

MÉXICO.- El pasado jueves 23 de junio, Toñita sufrió una caída en las instalaciones de Televisa mientras se encontraba ensayando la coreografía de su número en el reality show de Hoy.

“Una ambulancia entró a las instalaciones de Televisa para atender a la participante de Las estrellas bailan en Hoy, según cuentan, estaba ensayando su baile y cayó golpeándose fuertemente en la cabeza. Fue trasladada a un hospital y están a la espera de un diagnóstico”, reportó la periodista Inés Moreno.

Más tarde, Gerardo Escareño dio a conocer que la cantante se encuentra fuera de peligro. “Me reportan que mi Toñita se encuentra bien de salud después de su accidente de Las estrellas bailan en Hoy, seguramente en unas horas ella dará a conocer la noticia”, comentó.

Por medio de su cuenta de Instagram, Toñita publicó un mensaje desde el hospital donde pide a sus seguidores que voten por ella y su pareja para que no los eliminen de la competencia. Aunque luce cansada en el clip, no parece tener consecuencias graves de su caída.

Sufre ataque de ansiedad

Esta no es la primera vez que Toñita sufre un percance en la competencia de baile. El pasado 25 de mayo, ella y Chao bailaron al ritmo de "Chuntaro Style" y antes de presentarse la cantante comenzó a tener un ataque de ansiedad que terminó de estallar una vez que terminó el número de baile.

Mientras recibía las críticas de los jueces, la exacadémica comenzó a sentir que le faltaba el aire y tuvo que sentarse en un escalón para poder controlar su respiración. Galilea explicó que Toñita realizó toda su presentación con este malestar, lo que fue muy aplaudido por los jueces.

“Disculpen, no fue intencional. Muchas gracias, en verdad, nosotros somos gente que salimos, nos sentimos mal o nos sentimos bien, salimos. Una disculpa al público; no es intencional, se los prometo; no es intencional porque no quiero mostrar eso, me ganó”, dijo entre lágrimas.