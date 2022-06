Gustavo Adolfo Infante critica a Lolita Cortés: "se viste de mamarracha y hace payasadas"

MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Lolita Cortés una vez más. El periodista de espectáculos no solo criticó a la juez de La Academia por su desempeño en el reality de TV Azteca, sino que incluso la atacó por su forma de vestir.

Infante aseguró que toda la pelea mediática entre Lolita y Toñita fue una estrategia para subir el rating del reality y dijo que Cortés se empeña en mostrar su personaje como juez despiadada en el programa porque no ha tenido éxito en nada más.

"Ya inició La Academia y está Lola Cortés como haciendo un show porque nadie se puede presentar en un personaje de malévola, de la malvada 'Malvina', igual de exagerada que Laura Zapata, igualitas, entonces yo no sé, yo estoy muy decepcionado de Lolita Cortés", comentó el conductor.

Según dijo, lo que hace Cortés son payasadas, además de que le parece poco profesional que haya dejado Televisa para unirse al reality.

Esa por dinero hace lo que sea, hace lo que sea, hablando laboralmente, va y se viste de mamarracha, hace payasadas, va y dice que está con Televisa y mañana está con TV Azteca. Entonces, pues un poquito de congruencia", pidió el periodista.

"No ha tenido un sólo éxito en su vida, hace 10 años hizo buenas comedias musicales; ¿qué ha hecho últimamente? Dime si está en Aladdín o José el Soñador, no está, no tiene un sólo éxito musical", agregó finalmente.

Lolita, un personaje

Recientemente, Lolita protagonizó una fuerte pelea con Horacio Villalobos, a quien le pidió que se callara y demeritó su opinión porque no es cantante. Cabe recordar que ya antes se ha dicho que Lolita es un personaje.

Ilse, de Flans, contó que cuando ambas trabajaron juntas, los miembros de la producción le decían a Cortés qué hacer y decir. Según afirma, los maltratos a Jolette, que hasta el momento siguen dando de que hablar, fueron indicaciones de los productores y no iniciativa de Lolita.