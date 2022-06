Lolita Cortés critica a Itatí Cantoral por sus Mañanitas a la Virgen: "Señora, usted no canta"

MÉXICO.- La juez de hierro, Lolita Cortés, recordó la icónica presentación de Itatí Cantoral al interpretar "La Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe en 2016, el momento causó las burlas del público y hasta el día de hoy es un meme viral que cada tanto resurge en redes.

Con la dura honestidad que la caracteriza, Cortés criticó a la actriz y hasta generó controversia por sus comentarios contra ella, que muchos encontraron despiadados. Fue en un video de Miss Velvetine, un personaje drag, que la cantante de teatro musical habló de distintos temas, entre ellos, "La Mañanitas" de Cantoral.

Velvetine le mostró a varias personalidades interpretando canciones para que ella diera su opinión y le pidiera al público "que no voten por ellos". Luego de dirigir fuertes palabras a Fergie por interpretar el himno nacional estadounidense de forma sensual y a Gabriel Soto por su conocida presentación en Hoy; tocó el turno de hablar de la actriz.

Señora, con todo respeto… usted tampoco canta, nunca ha cantado. No me importa si ha hecho o no ha hecho comedia musical… señora, no lo vuelva a hacer”, fueron las palabras con las que pidió que el público ya no vote por ella.