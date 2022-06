Gustavo Adolfo Infante exhibe exigencias de Victoria Ruffo: "Si no protagonizo, no trabajo"

MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante habló de Victoria Ruffo en una entrevista para Gaby Rivero, quien es contemporánea de Ruffo y contó algunas anécdotas sobre ella. El periodista de espectáculos aseguró que la actriz es muy exigente con sus proyectos y nunca acepta nada que no sea un protagónico.

Rivero señaló que en su juventud participaba en un grupo de actuación donde tuvo la oportunidad de convivir con Ruffo, y con actrices como Edith González, Erika Buenfil, Laura Flores y Yuri. Señaló que todas solían interpretar papeles protagónicos, algo que con el paso del tiempo ha ido cambiando por el surgimiento de nuevas figuras en el medio.

Fue entonces que Gustavo Adolfo intervino y aseguró que la protagonista de La Madrasta se niega a aceptar este cambio.

Victoria Ruffo, me dijo en una entrevista: ‘Vicky, tienes una edad en la que ya no vas a protagonizar, ¿estás preparada para cuando ya no vayas a protagonizar?’ y me dice ‘no, yo si no protagonizo, no trabajo”, dijo el conductor.