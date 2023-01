VIDEO: Franco Escamilla rompe en llanto al recordar a Polo Polo

En el más reciente episodio de “Toy Aburrido” de Franco Escamilla se pudo ver al standupero mostrar su gran gusto por la comedia que realizaba Polo Polo, quien falleció el pasado 23 de enero.

Un momento emotivo dentro de este episodio fue cuando Escamilla se mostró muy sensible al grado de las lágrimas, ya que recordó al legendario comediante, quien siempre soñó con poder conocer.

Franco derramó algunas lágrimas por Polo Polo mientras contaba la vez que a sus 14 años pudo ver en vivo al comediante.

El standupero recordó que el día que pudo ver al comediante en vivo llevó un detalle para él.

“Había juntado dinero para comprarme unos Marlboro rojos. Ojo, yo no fumo por Polo Polo, pero empecé a fumar Marlboro rojos por Polo Polo, porque en los cassettes de repente le decía a la gente ¿Alguien tiene un cigarro por favor? Que sea Marlboro, porque luego fumar cada ching… y esa vez me compre unos Marlboro rojos porque dije “Si Polo Polo pide un cigarro, me pienso levantar”.