Franco Escamilla se pronuncia ante chiste de Platanito sobre Debanhi Escobar

Tijuana, Baja California.- El comediante Franco Escamilla emitió su opinión ante el chiste que realizó Alejandro Verduzco, alias ‘Platanito’ respecto al caso de Debanhi Escobar.

El famoso expresó no estar de todo de acuerdo con su colega en La Mesa Reñoña, pero aseguró que un chiste no desencadena la violencia de género.

“Hay gente muy pendej* que de corazón cree que por hacer un chiste de eso la gente va a decir: ‘Sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No, señores. La gente que violenta mujeres son imbéciles, que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pendej**s existan o no esos chistes”, declaró.

A mí sí me cag* la banda que, después de ahí, se suelte a no, deben de quitar a todos los comediantes. No, espérate, es un chiste, no te gustó, que es de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni put* gracia si fuera familiar de ella, pero no podemos decir que nadie va a hacer chistes de nada. No, señor, la comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro”