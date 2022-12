Franco Escamilla afirma recibió amenazas de muerte por chiste de Platanito

Tijuana, Baja California.- El comediante Franco Escamilla dio una entrevista a la periodista Adela Micha en donde trataron diversos temas, incluyendo su opinión respecto al chiste de Platanito sobre Debanhi Escobar.

Franco dijo sobre el comentario de su colega: "Una cosa es que tú te burles de una tragedia y otra cosa es que intentes hacer un chiste de ella".

Sergio Verduzco fue tundido en redes y Escamilla expresó sobre la reacción de las personas: "se puede hacer comedia, pero va a haber consecuencias, si yo hago un chiste que involucre gente, va a haber gente que me va a decir que no está de acuerdo [...] lo que no se vale que un compañero haga un chiste que a una persona le parezca mal, pero yo no voy a pedir que dejen sin trabajo a alguien solo porque dijo algo que estuvo mal para mucha gente"

Finalmente, habló de la cultura de cancelación, así también confesó llegar a recibir amenazas de muerte a su persona y familia.