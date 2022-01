Usuarios encuentran a exnovia de Camilo: aseguran que es idéntica a Evaluna

COLOMBIA.- No hay duda de que Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues a menudo dejan ver su cariño en redes sociales, además de que han compartido algunas de las experiencias más importantes de su relación con sus fans, por medio de la música. Muchos de los grandes éxitos del cantante son explícitamente dedicados a la actriz, con quien también comparte algunos duetos.

Ahora, la pareja está esperando a su primer bebé, a quien llamarán Índigo. Aunque su relación como esposos parece ser más sólida que nunca, los usuarios de redes sociales han querido recordar el pasado amoroso del cantante y hasta poner en duda si se enamoró de Evaluna por el gran parecido que tiene con su exnovia.

Fue por medio de TikTok que se viralizó un clip en el que un usuario compartió que encontró a la expareja del intérprete de “Vida de rico”. Se trata de Gaby Andrade, quien tiene un perfil en Instagram donde conserva algunas fotografías con Camilo. En ellas se puede ver a un joven Camilo pasando tiempo con Gaby, con quien parece compartía muchos momentos felices.

Sin duda lo que más llamó la atención de los internautas fue que encontraron un gran parecido entre la joven y la ahora esposa de Camilo, Evaluna. “La ex de Camilo está IGUALITA PERO IDÉNTICA a Evaluna”, "Estoy impresionada con el parecido de la ex de Camilo con Evaluna", "Camilo demuestra que no superó a su ex: se casó con una mujer idéntica a su ex" y "Cómo que Camilo tiene ex" son algunos de los comentarios de los internautas.

Sobre esta pasada relación que se ha seguido comentando en redes, ni Camilo ni Gaby han hecho declaraciones. Tal parece, por sus fotografías en Instagram, que la joven ahora está casada y tiene a una pequeña hija, una vida que el famoso cantante también está por experimentar.

alguien encontró a la ex de camilo y me desconfiguró toda la mente porque para mi nació casado con evaluna pic.twitter.com/quthIq06GE — emi (@eeemiliano) January 15, 2022

Fans defienden a Evaluna

De igual forma, son muchos los fans del intérprete que han salido en defensa de la famosa pareja y han pedido que paren las comparaciones entre las mujeres, ya que no tiene sentido traer al presente la relación si ambos continuaron con sus vidas y parecen felices.

La ex novia de Camilo y Evaluna son re parecidas �� pic.twitter.com/7uz341Bc4E — Abi ⚡ (@ro7058) January 15, 2022

De cualquier forma, para otros de los seguidores del cantante fue agradable verlo siendo tan joven, cuando no sabía que se convertiría en una estrella de talla internacional. Camilo acaba de lanzar "Buenos días" con Wisin, la cual está siendo un éxito. El cantante espera que su bebé nazca a fiales de marzo.