¿Evaluna Montaner sacará su propia linea de zapatos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner es una de las cantantes con más popularidad en la música pop, además de formar uno de los matrimonios más estables en el medio del espectáculo a lado de Camilo.

Actualmente la cantante se encuentra disfrutando de su embarazo, después de que haya dado a conocer que está por recibir a su primogénito, al que hasta ahora se desconoce el sexo del bebé, pero lo llamarán ‘Índigo’.

Aunque Evaluna se encuentra activamente laborando, ya sea como directora de los videos musicales de su esposo o como el reciente proyecto que dio a conocer al unirse a una colaboración a lado de su madre y el diseñador argentino Ricky Sarkany.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Montaner publicó una fotografía en la que aparece con una zapatilla, lo que parece indicar que lanzará una linea de zapatos a su estilo.

La futura mamá reveló que una de sus prendas favoritas han sido los zapatos, por lo que confesó que desde que estaba muy pequeña llegaba a utilizar las zapatillas de su mamá y en cuanto pudo ponerse uno de los zapatos de Sarkany lo hizo.



Por medio del portal de Infobae, la cantante reveló que se encuentra viviendo uno de sus sueños y es que en los últimos meses se ha dedicado a trabajar con el diseñador, para poder crear modelos nuevos.



Desde que surgió la idea, estoy emocionadísima y ni hablar cuando nos pusimos a diseñar. Tiene una variedad y tantas cosas tan bonitas que espero que les guste a todos”, se entusiasma la cantante sobre este proyecto que estará disponible a partir del 20 de enero en las tiendas de Argentina y Estados Unidas”reveló la cantante.

Esta es la primera vez que Sarkany hace una capsula y consistirá en una edición limitada, y es que con Evaluna encontrar una conexión importante, por lo que decidieron reunirse para crear nuevos productos.



Evaluna admitió que ha sido muy importante en su carrera haber cumplido este sueño y es que después de imaginar los diseños y verlos en físico fue una inolvidable experiencia, además de que su nombre aparecerá a lado del diseñador, es muy significativo para ella.

¿Evaluna Montaner no podía tener hijos?

Durante el podcast de ‘En Sala with Ana’ reveló que durante mucho tiempo llegó a pensar que no podría tener hijos, debido a que sus médicos le brindaban pocas esperanzas de que eso sucediera.

"Recuerdo que les conté como los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo la artista.