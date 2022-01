Camilo presume el avanzado embarazo de Evaluna

ARGENTINA.- Camilo actualmente es uno de los cantantes más famosos en Latinoamérica, gracias a sus éxitos musicales ha logrado permanecer en uno de los favoritos por parte del público.

Pero también el artista colombiano ha sido reconocido por mantener uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico, a lado de Evaluna, con quien ya espera su primer hijo que llamarán Índigo.

Además el intérprete de “Kesi” ha mantenido una excelente relación con la familia Montaner y es que en repetidas ocasiones se les puede ver juntos y hasta colaborando en proyectos musicales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que Camilo publicó una serie de fotografías en las que dio a concoer que se encontraba en Buenos Aires, con la familia de su esposa, peor lo que llamó la atención de sus seguidores fue una de las imágenes en la que aparece a lado de Evaluna.

Viernes en Buenos Aires” escribió el cantante en la publicación.

Aunque la pareja ha ido compartiendo un poco del embarazo de Evaluna, en esta ocasión dieron a conocer otra fotografía en la que se puede ver el avanzado embarazo de la joven cantante y la “pancita” que se le va formando.

Por su parte Camilo aprovechó para darle un beso en su “pancita”, escena que conmovió a sus fanáticos y hasta hicieron llegar sus buenos deseos: “son los más lindos”, “que lindos es tenerlos acá”, “que emoción ver a toda la familia junta”.

Evaluna dedicó emotivo mensaje a sus fanáticos

Evaluna se ha caracterizado por ser una de las artistas más transparente y fue por medio de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram a principios del año, donde reveló que el 2021 le dejó muchos cambios, hasta admitió que llegó ir a terapia.

"Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comi cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé a mis papás” fue parte de lo que escribió la artista.