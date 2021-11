"Sentí mareos y náuseas", Camilo presentó síntomas de embarazo antes que Evaluna

ESTADOS UNIDOS.- Camilo y Evaluna se unieron a la sección “A Day In The Live”, transmitido por la plataforma Youtube, donde confesaron más detalles sobre su relación sentimental, mencionando un dato curioso de la pareja: el cantante colombiano supo que esperaban un bebe porque él fue quien comenzó a presentar síntomas de embarazo.

Mareos, nauseas y malestar físico fueron los primeros indicios que hicieron reflexionar a Camilo sobre la posibilidad de que su esposa estuviera embarazada de su primer hijo, del que están a la espera y que incluso, lanzaron una canción en su honor.

La cosa no paró ahí, además de esa confesión, el reconocido artista enlistó algunos miedos que ha tenido de cara a la paternidad, etapa que es totalmente nueva para su persona.

Me generaba ansiedad ciertas preguntas que me pueda hacer Índigo, por ejemplo, si se cae, ¿Qué hago? ¿Lo levanto o dejo que se levante solo? O si me dice que una persona le cae mal y me dice si tiene que saludarlo, ¿Qué le digo?, esas preguntas que parecen muy simples, me torturan la cabeza”, comentó.