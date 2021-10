Camilo revela más detalles del nombre "Índigo" para su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas el cantante Camilo y su esposa Evaluna Montaner anunciaron que están en la espera de su primer hijo como pareja, esto lo compartieron con sus seguidores en redes sociales.

Fue en Instagram donde los famosos compartieron un video con la canción "Índigo", dando así a conocer que la hija de Ricardo Montaner estaba embarazada, además de indicar que este sería el nombre electo para su primogénito.

Para muchos fue una decisión poco usual, pero en consideración con los nombres de hijos de otras celebridades, Índigo guarda un significado muy especial para la joven pareja.

En un principio, los dos artistas simplemente querían tener una forma de referirse al bebé, pero tenían que dar con una alternativa válida tanto para un niño como para una niña porque aún no saben qué será, según reveló Camilo en una entrevista a People.

Finalmente entontraron la inspiración al recordar un viaje que realizaron junto por la India hace tres o cuatro años, durante el cual quedaron impresionados por la impotancia del color índigo, una variedad de azul que tiene en toda la cultura del país.

Esta palabra proviene del latín 'indĭcum' y se traduce como "de la India", pero también se utiliza para referirse a personas a las que se les atribuyen ciertos dones especiales que les coloca en un estado elevado de la evolución del ser humano.

"Nos encanta el Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Nos encanta", dijo el futuro papá. "Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta".