Evaluna Montaner manda emotivo mensaje a sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner es una de las artistas más queridas por parte del público, actualmente reconocida también por mantener una de las relaciones más estables y sólidas del espectáculo, a lado de su esposo Camilo.

Como ya es costumbre muchos figuras del medio artístico, suelen hacer un mensaje de despedida al finalizar el año y por supuesto la hija menor de Ricardo Montaner, no se quedó atrás y se sinceró con sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Evaluna publicó una fotografía en la que se le puede ver sentada tomando una taza de café mientras en sus manos se puede ver un libro abierto.

La intérprete de “Machu Pichu” reveló que durante el 2021 fueron tiempos de muchos cambios, en el que incluso llegó a ir a terapia, para poder superar y perdonar situaciones que habían pasado en su vida.

Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comi cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé a mis papás” fue parte de lo que escribió la artista.