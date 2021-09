Uma Thurman habla por primera vez sobre el aborto que vivió en su adolescencia

ESTADOS UNDIDOS. – La actriz estadounidense hizo una fuerte confesión sobre un suceso que ocurrió durante su adolescencia, el cual calificó como su secreto más oscuro.

Fue a través de un artículo publicado el pasado martes por The Washington Post que Uma Thurman se sinceró sobre uno de sus más grandes dolores que, según cuenta, es uno de sus más grandes dolores.

“Comparto mi mayor dolor personal para posicionarnos con nuestras hijas y hermanas. Estamos en esto juntas”, escribió en su cuenta de Instagram para compartir su opinión sobre la controvertida ley de aborto, la cual se aprobó el 1 de septiembre en Texas.

La actriz tomó como título “Ley de aborto de Texas es una crisis de derechos humanos para las mujeres americanas”, artículo donde Thurman narró el dolor que sintió cuando abortó a sus 15 años de edad.

La protagonista de “Kill Bill” explicó que sus padres le dieron opciones para este gran problema, aunque le advirtieffron que no podría criar un bebé ella sola, pues todavía se consideraba una niña. “Mi fantasía infantil de maternidad fue corrigiéndose en voz alta mientras sopesaba las respuestas a preguntas muy concretas. Estaba empezando mi carrera, no tenía medios para darle una casa estable, ni siquiera para mí”, escribió.

Aunque analizó bastante la situación, al final Thurman decidió interrumpir el embarazo, esto con ayuda de sus padres, y aunque considera que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, también fue algo difícil de vivir. “Llegamos a la decisión de que pararlo era lo correcto, pero mi corazón estaba roto”, añadió.

Uma Thurman confesó que esta historia carga con un gran dolor en su conciencia, y a sus 51 años fue uno de sus secretos más oscuros, pero a pesar de esto ahora goza de una vida llena de éxitos y una familia extraordinaria. Sobre el aborto, fue una dura decisión, pero cree que fue lo mejor que pudo haber hecho para llegar al punto de su vida donde se encuentra actualmente.

He concebido a mis mágicos y hermosos hijos con hombres a los que he amado y en quienes he confiado lo suficiente como para traer a un niño a este mundo. No me arrepiento de mi camino. Aplaudo y apoyo a las mujeres que escogen otras opciones. El aborto que viví de adolescente fue la decisión más dura de mi vida, que me causó angustia y a que a día de hoy aún me entristece, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he experimentado. Elegir no continuar ese temprano embarazo me permitió crecer y convertirme en la clase de madre que quería y necesitaba ser”.