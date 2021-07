Quentin Tarantino revela detalles sobre posible producción de “Kill Bill Vol. 3”

ESTADOS UNIDOS.- El famoso director Quentin Tarantino sueña con la posibilidad de hacer una tercera película para “Kill Bill”, esto después de 20 largos años desde su última entrega.

Considerando que el segundo volumen del film se lanzó hace 2 décadas y tuvo un cierre satisfactorio para "The Bride", Tarantino considera la realización de una tercera parte con los viejos personajes, y claro, también incluyendo nuevas caras que podrían conformar al elenco.

Con esta idea en mente, varios planes surgieron para el director en la hipotética tercera parte de Kill Bill, los detalles los confesó durante su participación en el podcast “The Joe Rogan Experience” donde comentó que sí ha considerado realizar un épico film que continúe con la historia: “pienso que sería interesante si tomo mi primer guión y lo rehago con diferentes actores, solo para ver qué tanto he mejorado como director", comentó en su visita con Rogan.

Quentin Tarantino, director de aclamadas películas como “ Pulp Fiction”, comentó que sería increíblemente emocionante si se incluye a Maya Hawke como la hija La Novia, quien verdaderamente es la primogénita de Uma Thurman.

Madre e hija podrían enfrentarse a los personajes de Elle Driver (Daryl Hanna), Sofie Fatle (Julie Dreyfus) a quien le cortaron los brazos. “Todos obtuvieron el dinero de Bill, incluso Gogo Yubari (Chiaki Kiruyama) tenía una hermana gemela (Yuki), su gemela podría aparecer”, fue lo que dijo Tarantino sobre Kill Bill 3.

De concretarse, la tercera parte conformaría la décima película del director de "Inglouris Bastards" después de anunciar su retiro del cine, además de que Maya Hawke ya colaboró con el cineasta en "Once Upon A Time... in Hollywood", lo que marca un legado familiar en películas dirigidas por Tarantino.