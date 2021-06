Quentin Tarantino anuncia su retiro del cine y debuta como novelista

CIUDAD DE MÉXICO. – El reconocido director, productor, guionista, editor y actor de cine, Quentin Tarantino, recientemente dio una impactante noticia, pues confirmó su retiro del mundo del cine.



Mediante una aparición en Real Time With Bill Maher, Tarantino habló sobre su última película y aprovechó para promover su nueva novela, la cual forma parte del universo de “Once Upon a Time in Hollywood”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Luego de que el conductor hablara sobre su salida del cine argumentando que “era demasiado joven para hacerlo y que estaba en la cima de su carrera”, el director contestó:



¡Por eso quiero dejarlo! Porque conozco la historia del cine y, de aquí en adelante, los directores no mejoran. Trabajando durante 30 años, haciendo tantas películas como he hecho, que no son tantas como otras personas, pero esa es una carrera larga. Es una carrera muy larga y le he dado todo lo que tengo”, expresó el también guionista.



El último proyecto de Tarantino



En la entrevista, Quentin también fue cuestionado sobre su último proyecto y sus planes futuros, a lo que el director contó que ha pensado en hacer un remake.



“De hecho, he considerado hacer un remake de Reservoir Dogs como mi última película. No lo haré, Internet, ¿De acuerdo? Pero lo consideré”, expresó Tarantino.



Sobre sus proyectos más recientes, el director hizo su debut como novelista con “Once Upon a Time in Hollywood”, una nueva visión de su última película ambientada en los años dorados del cine, a finales de la década de los 60´s, y que fue lanzada este día a los mercados.



A diferencia de la película, en la novela, los personajes aparecen continuamente en recuerdos, revelando nuevos aspectos de su personalidad, como la posible bipolaridad de Dalton (interpretado en la cinta por DiCaprio), o el pasado militar de Booth (caracterizado por Brad Pitt), además de detalles únicos.



Más sobre la novela



El autor relata además los orígenes de Charles Manson y de la formación de la secta que lideró, presentando gran atención al rancho en que sus seguidores se instalaron y dónde planificaron el que se habría de convertir en el crimen más famoso de la historia del cine, el asesinato de Sharon Tate.



Tarantino también profundiza en la relación de Roman Polaski y Tate, mostrando la importancia que tuvo el director en aquella época, y sobre todo, a Sharon, haciendo su viaje hacia Los Ángeles para convertirse en actriz, detalles que de hecho, se omitieron en la película.



Para finalizar, se incluyeron páginas en honor a los “Spaghetti Western”, rodados en Almería, al sureste de España, específicamente aquellos protagonizados por Aldo Ray.