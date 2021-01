Diez datos sobre la vida y muerte de Sharon Tate

Sharon Tate estaría cumpliendo 78 años el día de hoy. La legendaria actriz tuvo una corta, pero prometedora carrera que fue abruptamente interrumpida cuando los seguidores de Charles Manson la asesinaron.

En un inicio, Sharon se dedicó al modelaje, pero comenzó en la actuación con un papel en la serie "The Beverly Hillbillies". En 1965 obtuvo su primer rol importante en el cine, "Eye of the Devil" y poco después conoció a Roman Polanski, que la dirigiría en "The Fearless Vampire Killers" (1967) y se casaría con ella un año después.

Luego de filmar "Valley of the Dolls" (1967) y "12 + 1" (1969), Sharon Tate vivía en Los Ángeles. El 9 de agosto de 1969, cuando tenía ocho meses y medio de embarazo, Sharon Tate fue brutalmente asesinada en su hogar, junto a sus invitados, Wojciech Frykowski, Abigail Folger, Jay Sebring y Steven Parent.

Años después de su muerte, Sharon Tate sería recordada por su personalidad única y carisma. Su historia se ha convertido en material para películas como "Once Upon a Time in Hollywood", donde Quentin Tarantino imagina un final alterno en el que la actriz sobrevive.

Para conmemorar el nacimiento de esta actriz y modelo, en 1943, te presentamos 10 crueles e insólitos datos sobre Sharon Tate.

1. Elizabeth Taylor estaba celosa de Sharon Tate

Sharon Tate iba a tener un papel en "The Sandpiper" (1965), pero a Elizabeth Taylor no le agradó compartir la filmación con otra estrella y se eliminó el personaje de Tate.

2. Tuvo una gran influencia en "El bebé de Rosemary"

En un inicio Roman Polanski quería que Tate actuara en "El bebé de Rosemary", pero no le parecía buena idea trabajar con la actriz mientras tenían una relación, así que escogió a Mia Farrow. Sin embargo, Sharon estuvo muy cerca de la producción e incluso creó algunas escenas de la película, como la del embarazo de la protagonista.

3. Sharon Tate casi muere en una película

Mientras filmaba "Don’t Make Waves" (1967), Sharon tenía que saltar desde un avión hasta una alberca, pero su paracaídas se abrió fuera de tiempo. La actriz terminó enredada en el paracaídas mientras estaba en el agua, pero pudieron rescatarla antes de que se ahogara.

4. Sharon Tate se mordía las uñas

Aunque era una estrella de Hollywood, Sharon Tate siempre fue un poco insegura. De hecho, no usaba joyería para no atraer las miradas del público sobre sus manos, debido a que se mordía las uñas compulsivamente y esto la avergonzaba.

5. Sharon Tate vivió un infierno mientras grababa "Valley of Dolls"

A pesar de que su papel en esta película es el más reconocido de su carrera, Sharon Tate tuvo grandes problemas durante la filmación, ya que desde un inicio dijo que no le gustaba ni el guion, ni el libro homónimo que inspiró la cinta.

Además, el director Mark Robson era muy estricto con las actrices en el set, pero se ensañó especialmente con Sharon. De acuerdo con una de sus coestrellas, Patty Duke, Robson trataba a Sharon "como una imbécil".

6. Uno de los últimos regalos que recibió Sharon Tate

Pocas semanas antes de su asesinato, Sharon y su familia estaban viendo a Neil Armstrong caminar en la Luna. En aquella ocasión, la madre de la actriz, Doris, le obsequió una cuna para su bebé.

7. Polanski le dedicó una película

En 1979, Roman Polanski dirigió la película "Tess", basada en la novela de Thomas Hardy, "Tess of the d’Urbervilles". El realizador aceptó el proyecto porque este fue el último libro que Sharon estaba leyendo antes de morir.

8. El padre de Sharon Tate trató de encontrar a sus asesinos

Paul Tate, el padre de la actriz, trabajó durante dos décadas para el Servicio de Inteligencia del Ejército Estadounidense. Tras el asesinato de Sharon, intentó buscar él mismo a los culpables e incluso se infiltró de encubierto como hippie.

9. El padre de Sharon Tate tuvo que limpiar él mismo la escena del crimen

Durante las apelaciones de los asesinos de su hija, Paul Tate siempre se declaró en contra de modificar sus condenas. Para convencer a los oficiales a cargo de la decisión, Paul les escribió cartas donde detallaba cómo tuvo que limpiar la escena del crimen con sus propias manos.

10. La mansión donde asesinaron a Sharon Tate

El número 10050 de Cielo Drive, lugar donde la Familia Manson cometió los horribles asesinatos, no existe actualmente, fue demolido en 1994. La dirección de la calle fue modificada por completo, pero la maldición de la propiedad persiste, pues la mansión que está ubicada en ese sitio actualmente ha tenido problemas para venderse.