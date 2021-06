Jennifer Aniston se sincera sobre su actual relación con Brad Pitt

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz de cine y televisión, directora y productora estadounidense, Jennifer Aniston, habló recientemente sobre su relación con su exesposo, el también actor Brad Pitt.



En entrevista con la revista “People”, la estrella de la serie “Friends” de 52 años, habló sobre la reunión que tuvo con Brad en septiembre del año pasado para una lectura en vivo de guion de “Fast Times at Ridgemont High”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Fue absolutamente divertido. Brad y yo somos amigos, somos amigos. Y hablamos, y no hay ninguna rareza en absoluto, excepto por todos los que probablemente lo vieron y querían que hubiera, o asumieron que había. Nos divertimos, y fue por una causa, CORE”, señaló la actriz.

Jennifer Aniston habló sobre casarse de nuevo



En entrevista con la revista, Aniston expresó que no tiene en claro si desea casarse nuevamente, pues dice estar cómoda con el estilo de vida que lleva, señaló.



“Oh Dios, no lo sé. No está en mi radar. Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirme con él. Eso es todo lo que debemos esperar. No tiene que estar grabado en piedra o con documentos legales”, expresó Jennifer.



La actriz de “Friends” también habló sobre las citas en línea, y dijo que ella no es fan de esos medios, pues aseguró que ella prefiere “las formas normales de citas. Que alguien te invite a salir”, añadió.

Jennifer Aniston dijo estar cómoda con su vida tal y como es



“Estoy en un lugar realmente tranquilo. Tengo un trabajo que amo, tengo personas en mi vida que lo son todo para mí y tengo perros hermosos. Soy un ser humano muy afortunado y bendecido”, concluyó la reconocida actriz estadounidense.



Brad Pitt y Jennifer Aniston comenzaron a salir en 1998 convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo. Dos años después se casaron, sin embargo, la pareja anunció su separación en enero de 2005. Ambos contrajeron matrimonio por segunda ocasión, ella lo hizo con Justin Theroux y él con Angelina Jolie, pero tanto Jennifer como Brad volvieron a divorciarse de sus respectivas parejas.