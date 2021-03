Salma Hayek felicita al director Quentin Tarantino por su cumpleaños número 58

CIUDAD DE MÉXICO. – El día de hoy, 27 de marzo, el director, productor, guionista y reconocida cineasta originario de Tennessee, Quentin Tarantino, está de celebración, ya que está festejando su cumpleaños 58.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en enviarle sus buenos deseos, haciendo homenajes en Twitter para el director estadounidense.

Hoy cumple 58 años el maestro Quentin Tarantino, felicidades. pic.twitter.com/BcvSxeuKww — la cuarta pared (@CuartaParedCine) March 27, 2021



Incluso la reconocida actriz mexicana, Salma Hayek, aprovechó el momento para enviarle su felicitación por medio de su Instagram, ya que ha trabajado con el director en películas como “Desesperado” y “Del crepúsculo al amanecer”.



La actriz originaria de Veracruz compartió con sus más de 17 millones de seguidores una imagen en blanco y negro donde está ella y Tarantino.



Érase una vez en Hollywood cuando Quentin Tarantino y yo éramos jóvenes. Feliz cumpleaños señor Q”, escribió la actriz en la publicación.



La publicación ha alcanzado más de 140 mil “me gusta” y los fanáticos no tardaron en enviar sus buenos deseos.

La amistad de Salma Hayek con el cineasta se consolidó gracias al director de cine Robert Rodríguez, quien la consideró también para actuar en la película “Four Rooms” (1995), así como en la secuela de “Pistolero”.

Años llenos de éxito.



Tarantino se transformó en una de las personalidades más reconocidas del cine ya que ha llevado una vida dedicada a la industria. Siendo un adolescente escribió y dirigió su primera película para comenzar un camino lleno de éxitos.



Su más reciente proyecto “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), le llevó a ganar dos premios Óscar y tres Golden Globes, entre otros.

Para festejar su día, el portal Spoiler ha hecho un rating de las mejores películas del director para ver este fin de semana: