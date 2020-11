Quentin Tarantino se toma un descanso en el cine para escribir dos libros

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Quentin Tarantino se está tomando un descanso en el cine para escribir no uno, sino dos libros. El director ha firmado un contrato de dos libros con Harper, una editorial de la editorial HarperCollins.

El primero de estos libros será una novelización de Once Upon a Time in Hollywood de 2019, que se estrenará en el verano de 2021. Seguirá a los protagonistas de la película, el actor de televisión Rick Dalton (interpretado por Leonardo DiCaprio en la película) y su doble de riesgo. Cliff Booth (Brad Pitt), tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo.

“En los setenta, las novelizaciones cinematográficas fueron los primeros libros para adultos que crecí leyendo”, dijo Tarantino a Deadline. “Y hasta el día de hoy tengo un gran afecto por el género. Por eso, como aficionado a las novelas de películas, me enorgullece anunciar que Once Upon A Time In Hollywood contribuyó a este subgénero de la literatura, a menudo marginado pero querido. También estoy encantado de seguir explorando a mis personajes y su mundo en un esfuerzo literario que puede (con suerte) sentarse junto a su contraparte cinematográfica".

El libro número dos, titulado Cinema Speculation, no será ficción; el editor lo describió como una "inmersión profunda en las películas de la década de 1970, una rica mezcla de ensayos, reseñas, escritura personal y tentadores 'qué pasaría si', de uno de los cineastas más célebres y de su fanático más devoto”.

En el pasado, Tarantino ha citado a la crítica de cine Pauline Kael como un héroe literario y anteriormente él mismo ha incursionado en la crítica. El cineasta ha dicho anteriormente que su décima película será la última, y Once Upon a Time in Hollywood fue la número nueve.