Quentin Tarantino asegura que no compartirá "ni un centavo" de su fortuna con su madre

LOS ÁNGELES, California. – El director, productor, guionista, editor y actor de cine y televisión estadounidense, Quentin Tarantino, recientemente reveló la “tensa” relación que tiene con su madre, pues confesó que, en los inicios de su carrera como director, ella no lo apoyó.



Durante una entrevista con Brian Koppelman para su podcast “The Moment”, el director de “Pulp Fiction” recordó que, cuando era niño, prometió no compartir “un centavo” de la fortuna que hiciera como cineasta con su madre, porque, supuestamente, ella no le respaldó en su carrera como guionista cuando percibió que “no cumplía” con sus obligaciones académicas.



Ella se quejaba por lo que pasaba en la escuela y en una ocasión, en medio de una pequeña discusión, dijo: ´Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor, haciendo un gesto de comillas con los dedos, que has emprendido ¡Esa mi**** se acabó! Y cuando me dijo eso, con ese sarcasmo, respondí: ´Está bien. Cuando me convierta en un director, nunca verás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones ni coche. No obtendrás nada por lo que has dicho”, recordó el cineasta.