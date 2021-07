Tras la muerte de Odalis Santos, su novio Víctor Carreño exige justicia

MÉXICO.- El pasado 6 de julio se dio a conocer la notificia de que Odalis Santos, fisicocultura e influencer fitness, falleció a los 20 años debido a un paro respiratorio mientras se realizaba un tratamiento contra la sudoración excesiva.

La cirugía estuvo a cargo de la clínica dermatológica SkinPiel en Guadalajara, donde contrataron a Odalis con el fin de promocionar lo que parecía ser un tratamiento “fácil y seguro”.

Según una entrevista de TvNotas hacia el instructor, Víctor Carreño, quien fue pareja de la influencer, asegura que el equipo de abogados está trabajando en el caso para proceder legalmente y conseguir justicia por la muerte de Odalis Santos.

El 6 de julio la dejé en la clínica como a las 11:00 de la mañana y me quedé esperándola en el coche. A las 11:37 me envió un mensaje diciendo que ya la iban a pasar, y todavía alcanzó a subir algunas historias en sus redes. Como a la 1:15 de la tarde me llamaron y me dijeron que Odalis estaba en paro respiratorio. Me asusté mucho, fui corriendo a la clínica y vi que estaban llegando los paramédicos para tratar de reanimarla”, confesó Carreño sobre el día de los hechos.