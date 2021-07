Odalis Santos Mena: Qué le pasó; Skin Piel da detalles tras muerte de influencer

GUADALAJARA, Jalisco.- Qué pasó con Odalis Santos Mena, es una de las dudas que ha generado el caso de la influencer y fisicoculturista de 23 años que murió durante un tratamiento en la clínica Skin Piel, contra la sudoración excesiva al que se estaba sometiendo.

Luego de trascender el fallecimiento de Odalis, la clínica Skin Piel Wellness Center publicó un comunicado en el que se defendió de los ataques en las redes sociales.

Skin Piel da versión sobre muerte de Odalis Santos

Skin Piel adjudicó la muerte de Odalis Santos a que supuestamente la deportista ocultó que consumía presuntas sustancias como clembuterol, para mejorar su rendimiento.

Explicaron que Odalis no había iniciado el tratamiento contra la sudoración en axilas, pues sufrió un paro respiratorio cuando le aplicaron anestesia para iniciar el procedimiento, según refiere el comunicado.

En la misiva, aseguran que su tratamiento para la sudoración excesiva cuenta con la aprobación de la Cofepris y que tienen todos los registros legales para operar.

Odalis Santos promocionaba Skin Piel por una campaña

Como parte de una campaña de belleza, Skin Piel contrató a la físicoculturista Odalis Santos para que probara el tratamiento "Mira Dry", contra la sudoración excesiva.

La misma Odalis promocionó a la clínica de belleza y compartió en sus historias de Instagram que realizaría una demostración de las instalaciones y explicaría el procedimiento a la que se sometería.

De acuerdo al comunicado de Skin Play, el procedimiento anti sudoración excesiva "Mira DY", se ha realizado a otras personas desde hace seis años, y afirman que cuenta con aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) y Cofepris.

Skin Piel asegura que Odalis fue quien, al llenar un formulario previo con el que buscan evitar complicaciones en el tratamiento, respondió que no consumía ningua sustancia, suplemento o medicina que pudiera complicar el procedimiento.

Al entregar el formulario firmado al doctor, éste le volvió a preguntar sobre el uso de sustancias y verbalmente reiteró que no", se lee en el informe de la clínica de belleza.

Asimismo, se especifica que Víctor Gómez Carreño, entrenador y nutriólogo de la influencer que la acompañó, les informó que ella consumió clembuterol, creatina y oxadrolona antes del tratamiento.

Acusan a clínica de negligencia

La cuenta de Instagram Misses de México denunció que la clínica fue negligente, ya que no contaban con el equipo necesario para atender la emergencia médica, además de no tener los permisos de la Cofepris.

“La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”, despotrica.

Por su parte, la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades de la clínica y detallar las causas de muerte de Odalys.