Muere la influencer Odalis Santos durante una cirugía estética

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer fisoculturista Odalis Santos falleció este miércoles a los 20 años de edad durante una cirugía.

La joven originaria de Autlán de Navarro perdió la vida en un nosocomio de Jaslico, mientras se sometía a un tratamiento dermatológico contra la sudoración excesiva de las axilas.

Fue este miércoles que la estudiante de la licenciatura en Nutrición acudió a la clínica Skin Piel Wellenss Center para la que trabajaba en una promoción.

Previo a su fallecimiento, compartió en sus historias de Instagram que realizaría una demostración de las instalaciones y explicaría el procedimiento a la que se sometería.

Sin embargo, cerca de las 13:00 horas, los médicos reportaron que la joven presentó un paro respiratorio, y a pesar de llamar al 911 y recibir ayuda de los paramédicos, no pudieron salvarle la vida.

CLÍNICA SE DEFIENDE POR LA MUERTE DE ODALYS

Luego de trascender el fallecimiento de Odalis, la clínica Skin Piel Wellness Center publicó un comunicado en el que se defendió de los ataques en las redes sociales.

En la misiva, destacaron que su tratamiento para la sudoración excesiva cuenta con la aprobación de la Cofepris y que tienen todos los registros legales para operar. Además, explicaron que Odalis sufrió el paro respiratorio al aplicarle la anestesia.

El médico inmediatamente procedió a hacer todo lo médicamente posible. Al mismo tiempo ordenó que a su equipo que se llamará a una ambulancia (...) En cuanto llegó la ambulancia Odalys fue atendida por los paramédicos", cita el boletín.

Asimismo, se especifica que Víctor Gómez Carreño, entrenador y nutriólogo de la influencer, les informó que ella consumió clembuterol, creatina y oxadrolona antes del tratamiento.

DEMANDAN NEGLIGENCIA

La cuenta de Instagram Misses de México denunció que la clínica fue negligente, ya que no contaban con el equipo necesario para atender la emergencia médica, además de no tener los permisos de la Cofepris.

“La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”, despotrica.

La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades de la clínica y detallar las causas de muerte de Odalys.