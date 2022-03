Toño Mauri dedica premio a su donador de pulmones

ESTADOS UNIDOS.- Hace casi un año que Antonio Mauri Villariño, mejor conocido como Toño Mauri, fue hospitalizado tras contagiarse de Covid-19, pues su salud se vio bastante delicada, al punto de tener que someterse a un doble trasplante de pulmón. Al recuperarse, el también cantante ha expresado en varias ocasiones su gratitud hacia la persona que le donó los órganos.

Lo mismo ocurrió el pasado fin de semana luego de que el actor recibiera un premio en una gala celebrada en Miami, Florida de los Premios + 2021, donde Mauri le dedicó unas emotivas palabras a su donador, de quien sabe que era un joven de 28 años perteneciente a una familia hispana.

El video de su discurso comenzó a circular en redes sociales, además de ser recuperado por el programa Sale el Sol, en el cual se observa a Toño Mauri sobre el escenario para recoger su reconocimiento, fue ahí donde mandó un mensaje lleno de gratitud al joven que le dio una segunda oportunidad de vivir. "Gracias al donador de mis pulmones y a su familia que seguramente es un ángel", expresó el famoso.

Antes que nada se lo agradezco y ofrezco a Dios con todo mi cariño porque Dios fue el que me dio esta oportunidad, también a mi donador", agregó.

Anteriormente, el cantante mencionó que al salir del hospital intentó ponerse en contacto con la familia de su donante de pulmones, aunque ha sido en vano porque aún no ha podido conocerlos. Sin embargo, Antonio espera que ellos acepten verse en persona para cumplir su sueño.

"Es difícil, yo también me pongo en su lugar. Es algo tan especial, me imagino ese día y ese encuentro y me llena de mucha ilusión", contó.

Pese a que no ha podido coincidir con la familia del joven, Toño Mauri se muestra bastante feliz desde su salida del nosocomio, pues asegura que está muy feliz de esta nueva oportunidad que parece estar aprovechando al máximo en compañía de sus seres queridos y con sus trabajos artísticos.

Durante la entrevista para Sale el Sol, el actor dijo que se sentía alegre de haber festejado su aniversario número 30 al lado de su esposa, Carla Alemán. Para festejar, la pareja se reunió con sus seugros e hijos, Antonio y Carla, quien está a unos cuantos días de convertirse en madre.