Toño Mauri regresa a la actuación tras doble trasplante de pulmones

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y cantante mexicano Antonio "Toño" Mauri vivió una de las etapas más difíciles de su vida luego de contagiarse de Covid-19 y sufrir severas secuelas, pues el famoso tuvo que ser hospitalizado por varios meses para luego someterse a un doble trasplante de pulmones para salvar su vida.

Tras este intenso año, el ex integrante de Fresas con Crema logró recuperarse totalmente y decidió regresar a la actuación con nuevos proyectos al lado de su hijo Antonio Mauri Jr., con quien grabará "Mariachis" en Guadalajara, serie en la que además de actuar también trabajará como productor, mientras que su hijo será parte del elenco del programa.

Su regreso se anunció a través de una exclusiva para TV Azteca en "Ventaneando", en donde Toño Mauri habló sobre su vida y cómo era retomar su carrera artística y laboral, a lo que destacó que estaba bastante emocionado por la nueva serie, y auque no pudo dar más detalles al respecto, sí reveló algunos lugares donde se grabarían las escenas.

El actor conocido por su participación en "Por amar sin ley", confesó que "Mariachis" tendrá un cameo en el Teatro Degollado en Guadalajara, incluso comentó que su hermana Graciela estará presente en esta nueva producción.

Antonio Mauri expresó lo contento que está de poder regresar a la actuación luego de pasar un año bastante difícil por sus problemas de salud, ante esto dijo que extrañaba trabajar, lo que le funcionó como una motivación para seguir luchando por su vida.

Esto de trabajar me ayuda mucho, me motiva mucho. El día 15 de diciembre cumplo un año de mi vi trasplante de pulmones y hasta ahorita han funcionado muy bien, y aquí en Guadalajara me siento bien, la altura me va bien y el clima también", comentó el histrión.