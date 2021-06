Toño Mauri regresa al hospital tras fuerte caída

CIUDAD DE MÉXICO.- Toño Mauri reveló que mientras sigue en plena recuperación de su contagio de coronavirus, sufrió una fuerte caída que lo hizo recibir algunas puntadas arriba de la ceja derecha.

A pesar de estar muy entusiasmado con su evolución en el tema de la salud, el actor relató el momento en que tuvo una merma en su estado físico, misma que lo llevó a llevarse un fuerte golpe en la cabeza.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hace dos días me caí, me tuvieron que dar unos puntitos, tropecé con mi pie derecho, o sea, se clavó en el piso, y yo me fui para adelante, ya no tengo el suficiente peso para sostenerme”, relató el también productor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Afortunadamente, Toño aseguró que esta complicación no afectó en gran medida su recuperación.

“Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces con la cabeza pegué en el piso y me pegué aquí, y un poquito la cadera me dolió, me hicieron pruebas, no tengo nada roto”.

Por otra parte, el artista de 56 años confirmó que en pocos meses tendrá listo el libro en el que relatará su historia de lucha contra el coronavirus.

“Si todo sale bien ya en dos o tres meses ya podríamos estarlo empezando a prepararlo para editarlo, para hacerlo. Cualquier persona que pase por una situación así, ayuda mucho porque el que lo pueda leer o el que lo quiera leer, puede encontrar alguna solución a algo que le esté pesando”, expresó.