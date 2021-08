Toño Mauri deberá ponerse tercera dosis de vacuna anti Covid

Ciudad de México.- Toño Mauri reveló que próximamente recibirá otra dosis de la vacuna anti Covid, ya que se ubica en el rango de personas vulnerables, debido a su larga recuperación tras su contagio de coronavirus.

Como se recordará, el actor de telenovelas fue sometido en diciembre pasado a un doble trasplante de pulmón tras las secuelas que le dejó el virus del SARS-CoV-2, por lo que ahora sigue apoyando la idea de adquirir la inmunidad contra esta enfermedad.

Sigo con la recuperación, cuidándome mucho porque efectivamente este tema del repunte que ha tenido la pandemia nos afecta a todos en general, yo estoy vacunado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera vacuna, para reforzar en mi caso mi sistema inmune, cosa que estoy muy de acuerdo porque yo ahorita estoy en esta recuperación y me doy cuenta de que la vacuna está funcionando porque estamos viendo que los casos que está habiendo ahorita la mayoría son casos que no se vacunaron