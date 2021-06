Toño Mauri cuenta la "experiencia espiritual" que vivió estando hospitalizado por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO. – El reconocido actor y cantante mexicano, Toño Mauri, se encuentra en recuperación luego de pasar por el Covid-19, recibir un trasplante de pulmón y recientemente, por sufrir una fuerte caída que lo llevó a ser internado una vez más.



Luego de pasar por experiencias traumáticas y sobrevivir a la terrible enfermedad, Toño Mauri habló de una situación que vivió mientras estaba hospitalizado debido al coronavirus.



En entrevista para “Ventaneando” el actor mexicano contó que, luego de recibir los peores diagnósticos por parte de los médicos, Toño se encomendó a Dios. El también cantante explicó que luego de recibir el trasplante de pulmón, se encontraba en uno de los momentos más críticos de su salud, por ello, su esposa decidió buscar un sacerdote que le diera los santos óleos.



Con sinceridad, el actor contó cada uno de los sucesos que lo marcaron significativamente cuando estuvo en el hospital, compartiendo lo agradecido que se siente por su recuperación.



“Mi esposa Carla buscó a un sacerdote para que me diera los santos óleos, y todo lo que pasó con él fue muy interesante, porque el sacerdote se comunicó con mi esposa, pero la llamada en donde entró decía ´teléfono desconocido´ (…). Mi esposa habló al hospital para que lo dejaran entrar y le dijeron que era imposible porque a esa hora ya no había nadie”, contó el actor.



Toño Mauri aseguró que el sacerdote sí lo visitó esa misma tarde, a pesar de no conocer su ubicación y buscó darle los santos óleos, acción que el mismo clérigo le confirmó a la esposa del actor.



Esa misma noche, el sacerdote la volvió a contactar y le dijo que ya había estado conmigo, le dijo en dónde estaba, cómo estaba y le dijo que no se preocupara, que él ya me había puesto el aceite, ya me había ungido y que podía estar tranquila en ese aspecto. No sabemos que pasó, porque el sacerdote le dijo, cuando iba en camino a verme, mi esposa le dijo en qué parte estaba yo, y el sacerdote le dijo: ´Ese lugar me lo tengo muy bien conocido”, recordó Mauri.