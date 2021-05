Toño Mauri revela que no es fácil buscar al actor que personifique a Miguel Bosé en su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.- Toño Mauri asegura que ya se encuentra listo para volver a trabajar después de la dura batalla que libró tras su contagio de Covid-19 el año pasado.

El actor y cantante mexicano confesó que se encuentra muy emocionado de volver a la vida laboral con el proyecto de la bioserie del cantautor Miguel Bosé.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Estamos produciendo la serie de Miguel Bosé con él, él es el productor, está José Bastón también, Amir mi socio y yo. Estamos produciendo una serie que además es fascinante, la vida de Miguel es… de verdad que, aunque alguien no lo conociera, te va a impactar, te jala, porque es una vida muy atractiva en cuestión de situaciones”, contó Mauri en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, Toño aseguró que la serie de Bosé será igual o más impactante que la de Luis Miguel.

“Él es un ser increíble, y lo que él cuenta pues va a llamar mucho la atención de la gente, y es la otra cara que no conocemos, la otra cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas ¿qué hay atrás?, ahora con Luis Miguel igual, la gente ve, estábamos acostumbrados a oírlo cantar, pero no sabíamos lo que había detrás”.

Por último, el también productor confesó que hasta este momento ha sido complicado encontrar al actor que pueda ponerse en los zapatos de Miguel Bosé y por lo pronto siguen en la búsqueda del artista que protagonice dicha trama.

“Sé que todavía no lo ha visualizado, es difícil, si buscas a alguien como si fuera el caso de Diego (Boneta), que Diego no solamente se llega a parecer mucho a Luis Miguel, sino que él canta las canciones de la serie, la voz, podrías decir que es Luis Miguel”, concluyó.