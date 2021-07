Toño Mauri regresa al hospital por chequeos de su doble trasplante de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de una dura batalla contra el Covid-19, de un doble trasplante de pulmón y sufrir las secuelas del temible virus, el actor y cantante mexicano, Toño Mauri, regresó al hospital; Sin embargo, esta vez por un motivo mucho más alentador.



A unos meses de haber sido dado de alta del hospital, el actor viajó una vez mas a Estados Unidos con su hijo, para un chequeo respecto a su doble trasplante de pulmón.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Toño Mauri compartió una fotografía en la que aparece sentado en su silla de ruedas en la entrada de un centro médico en EU, país donde fue atendido durante todos los meses que luchó por su vida.



Una imagen que desató la preocupación de sus seguidores



Sin embargo, al ver la imagen muchos de los seguidores del actor se mostraron preocupados al pensar que Toño pudo tener una recaída, pero, al parecer, es todo lo contrario, así lo confirmó el mismo cantante.



De regreso al hospital para mis chequeos del trasplante. Todo muy bien gracias a Dios”, escribió el actor sin revelar más detalles.



Esta no es la primera vez que Toño Mauri habla sobre su recuperación, pues recientemente explicó en entrevista con TVyNovelas, que se encuentra tomando terapia, al menos, tres veces por semana, debido a que su cuerpo aún no recupera la completa movilidad luego de haber estado cuatro meses en cama.



También confesó que luego de haber abandonado el hospital, logró subir ocho kilos, pero luego explicó que le faltan cinco más, “También ahorita llevo una dieta más de proteínas y calorías. Desde que salí del hospital he subido casi ocho kilos y todavía me faltan cuatro o cinco para estar más o menos como antes. Lo bueno fue que lo recuperé rápido, la verdad es que he tenido buen apetito a pesar de que me tuvieron que quitar la vesícula”, confesó el actor.