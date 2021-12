Toño Mauri contactará a familia de su donante de pulmones

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri confesó que tendrá contacto con los familiares de la persona quien le donó sus pulmones después de contagiarse de covid-19.

El 15 de diciembre cumplo un año que me hicieron trasplante de pulmones, y es una fecha muy importante para mí y para mi familia, ahora que sea un año del trasplante nos vamos a contactar con la familia del donador, para que haya este encuentro, que a mí me entusiasmaría mucho tenerlo, y ese trasplante también para mí… es el regalo de vida, es el regalo de una persona que donó sus pulmones para mí, y que gracias a esa persona yo estoy aquí”

Contó en entrevista para el programa ‘Sale el Sol”.

La recuperación de Mauri

del mismo modo, recordó que, después de su operación, fue difícil recuperar su salud. “Prácticamente ese día volví a nacer, y para mi es una marca importante y con esto nos trajo una Navidad difícil, un Año Nuevo de incertidumbres el año pasado. A mí me dieron los pulmones, a otra persona le dieron los riñones, a otra persona le dieron el corazón, el hígado, y todo lo que se puede trasplantar, entonces ahí está la prueba de amor gigantesca”, detalló.

Por todas estas razones, es que además de enviarles unas palabras escritas, Mauri desea tener un encuentro físico con los consanguíneos de su donante.

“Yo mando una carta dirigida a los familiares de esta persona, porque no sé si es hombre o mujer, no sé de qué edad es, o sea, no te dicen nada, yo creo que es el momento de buscar ese encuentro que para mí me da mucha ilusión que se pudiera hacerse, quiero conocerlos, quiero darles las gracias por este regalo de vida, por esa inmensa satisfacción que tengo de poder traer esa parte de ellos también”, explicó.

Finalmente, el artista confirmó que será el siguiente año cuando lanzará al mercado el libro donde relatará toda su experiencia con el coronavirus.