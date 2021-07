Tommy Torres: "Trabajar con Bad Bunny es liberador"

Miami.- El cantautor puertorriqueño Tommy Torres lanzó este viernes "El playlist de anoche", su primer disco en 12 años y el que por primera vez tiene a un colaborador, y se trata ni más ni menos que su compatriota Bad Bunny, con el que hizo "el trabajo más libre" de su carrera.



En una entrevista en Miami, donde Torres vive desde hace varios años, el artista contó que pocas cosas le han "sorprendido tanto" como la llamada que recibió de Bad Bunny para trabajar juntos.

Usualmente a mí me llaman para que yo produzca, pero nunca me habían hecho la oferta al revés. Menos me podía imaginar que Bad Bunny quisiera producir un disco mío