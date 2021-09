Tío de Frida Sofía estalla contra Enrique Guzmán tras declaraciones sobre la muerte de Natasha Moctezuma

Ciudad de México.- Después de las desafortunadas declaraciones que Enrique Guzmán hizo sobre la muerte de Natasha Moctezuma asegurando que el deceso de la joven era producto del "karma" a causa de las declaraciones que Frida Sofía realizó en su contra acusandolo de abuso sexual, es ahora el hermano de Pablo Moctezuma quien se pronuncia respecto a las palabras del cantante.

“Es un tema muy delicado, gracias por preguntar, no me interesa hablar de ese señor, el señor es un cuate que realmente está enfermo y es un cuate que para mí, es de la más baja escoria que existe”, declaró Pedro Moctezuma.

Respecto a cómo se encuentra Frida y el resto de la familia tras las crueles palabras del rockero, el empresario comentó:

Es un señor que, es la verdad, necesita ayuda profesional, es un cuate desagradable, es lo único que puedo decir, es un tipo deplorable en sus comentarios, no quiero hablar del tema porque sí, me voy a poner de muy mal humor, ella está bien, Frida está bien, estamos todos ahorita muy unidos, la verdad es un tema que no quisiera tocar”