Telenovelas en las que brilló Rebecca Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- La carrera de la actriz Rebecca Jones, quien falleció este miércoles a los 65 años, brilló sobre todo en telenovelas.

A lo largo de 40 años de una trayectoria artística que arrancó a inicios de los años 80, la actriz interpretó personajes emblemáticos de la pantalla que pasaron a la historia.

Por eso, te presentamos algunos de las telenovelas en las que Rebecca Jones realizó trabajos que siempre serán recordados.

Jones fue no sólo protagonista sino una de las grandes villanas de las telenovelas desde su primer trabajo (de acuerdo con el sitio IMDB) en "El amor nunca muere" (1982), pero ya estableciéndose como una de las mejores antagónicas en "El ángel caído" (1985).

En esta telenovela, en la que compartió pantalla con Alejandro Camacho, interpretó a la psicópata María de los Ángeles Bustamante, una mujer dos caras quien aparenta ser buena, pero en realidad es amargada e interesada, llegando a asesinar a su propio esos para quedarse con su fortuna, y cuyo final es tan tráfico como su boda misma.

En la telenovela "Cuna de lobos", tan solo un año después, Jones confirmó que podía ser una mala muy mala al interpretar a Vilma de la Fuente de Larios, personaje que junto a su esposo Alejandro comete un crimen para obtener un hijo y, con él, poder reclamar una herencia.

Ya entrada en la década de los 90, su trabajo en "Imperio de cristal" (1995) le valdría ganar el premio TvyNovelas como Actriz protagónica, galardón al que ya había sido nominada anteriormente por "El ángel caído" (que ganó) y "La sonrisa del Diablo" (1993), estos dos últimos en la categoría de villana.

Según recordaba Jones en 2021 en una transmisión para el canal Tlnovelas, "Imperio de cristal", donde interpretó a Sofía Vidal, rompió un parámetro en su carrera porque fue un proyecto propio creado a partir de la historia del emperador Calígula, hecho de la mano del que fuera su esposo, Alejandro Camacho, y donde también actuaron los primeros actores María Rubio e Ignacio López Tarso.

En aquella transmisión de Tlnovelas también señalaba con respecto a sus personajes:

Me gustan los personajes con carácter, no que sean moralmente buenos o malos sino que me den carnita para interpretar y generalmente terminan siendo los personajes que más bien son malvados, pero también hay personajes buenos. A mí nunca me han dado la buena tonta, jamás".