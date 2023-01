Rebecca Jones reaparece con ganas de vivir

Ciudad de México.- Rebecca Jones vivió un 2022 con altas y bajas, ya que mientras disfrutada su regreso a la pantalla chica, a finales del año, tuvo complicaciones por neumonía y terminó en el hospital durante unos días.

Debido a estos problemas de salud, la artista tuvo que alejarse de la actuación, por lo que ahora sorprendió a sus seguidores al compartir unas imágenes junto a un mensaje sobre su estado de salud actual.

COMO EL LEGENDARIO COCKTAIL “VUELVE A LA VIDA”, ASÍ SON LOS VERDADEROS AMIGOS: DELICIOSOS Y REVITALIZANTES, MI FAMILIA ELEGIDA (sic)... Con unos kilitos de menos pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas, deseo para todos un muy feliz y vital 2023!!!! (sic)”

Contó en su publicación de Instagram.

Retiro temporal

A mediados del pasado mes de noviembre Jones anunció su retiro temporal a consecuencia de la emergencia médica que padeció. “Llegué en ambulancia al (hospital) ABC el primero de noviembre en la mañana y la verdad es que no supe nada hasta siete días después. (...) Me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron; antes, si hubiera escuchado la palabra 'intubación', no sé si hubiera aceptado, pero como estaba más allá que pa acá, acepté. Gracias a la intubación me salvaron”, contó en entrevista con Ventaneando semanas después.

Aunque su intención era regresar a los foros, la actriz acató las instrucciones médicas, por lo que después confirmó su decisión de salvaguardar su salud y el productor José Alberto Castro anunció que sería Azela Robinson quien tomaría el lugar de Jones en la trama.

Sin fecha definida para su regreso actoral, Rebecca ha dado esta increíble sorpresa a sus incondicionales, luego de que en diciembre pasado confirmara sus intenciones de volver a su amada profesión.