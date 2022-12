Rebecca Jones revela estado de salud y planes para el 2023

Ciudad de México.- Rebecca Jones contó las complicaciones de salud que tuvo este año, después de que se anunciara su salida del drama ''Cabo'' tras su ingreso al hospital.

Estuvo fuerte […] me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos, que se me metieron al cuerpo, al pulmón y los doctores espléndidos del ABC la verdad es que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron, yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si hubiera aceptado, pero como estaba yo más para allá que para acá, sí firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”

Relató.

En una entrevista para Ventaneando, la artista contó cómo sigue en recuperación después de que se confirmara que no se reincorporaría en su trabajo.

“Seguir al pie de la letra sus instrucciones, por ejemplo, no quieren que esté acostada en la cama, quieren que esté activa en la casa para que esté más fuerte cada día, porque la verdad un mes y medio en el hospital es terrible, a cualquiera, hasta se te olvida cómo caminar, cómo pararte. Haciendo mis ejercicios, pero no convaleciente de ‘¡ay, que enferma estoy!’, no, me están oyendo, estoy bastante tranquila gracias a Dios”, declaró.

Desea regresar a la televisión

Asimismo, la intérprete de 65 años aprovechó el momento para aclarar que su deseo siempre fue volver a los foros de televisión; sin embargo, esto no le fue posible debido a las instrucciones médicas que recibió. “En ningún momento abandoné la novela, al contrario, yo estaba al pie del cañón, y fue justo en que me di cuenta que no iba a poder regresar… Ellos me estaban esperando y yo estaba con todo el pie ya metido en Televisa para poder llegar, pero no, la salud es la salud”, explicó Jones.

Posteriormente, Rebecca externó sus deseos de volver a su vida laboral, aunque ahora valorará más el ámbito personal antes de aceptar cualquier proyecto.

“Hay muchos planes, pero hasta que no tenga yo luz verde de los doctores me voy a poner a enseñar, tengo ganas de hacer Rosa de dos aromas con Sylvia Pasquel, y tengo otra novela con “El Güero” (Castro), pero todo es pian pianito y tengo que empezar a echármela más leve, porque somos… luego le echamos toda la carne al trabajo y no olvidarnos que tenemos una vida propia y una vida privada y somos muy así de yo le sigo, le sigo, y luego la vida te paga”, manifestó.