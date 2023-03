Rebecca Jones responde críticas por su bajo peso y asegura que ya recibió alta médica

Ciudad de México.- Rebecca Jones se expresó sobre los señalamientos respecto a su salud y delgadez después de que apareciera en el estreno de la nueva película ‘’Nada que ver''.

En entrevista con Javier Poza, la actriz de 65 años relato la razón por la que alentó a aparecer en un evento público fue por las noticias que surgieron sobre su estado después de tener una recaída en su salud.

Yo no quería, bueno no quise ir a la premier grande porque algunos medios me atacan muchísimo, y que triste que tenga que decir eso, pero es la verdad, hay algunos medios que dicen ‘Rebecca está enferma y nosotros tenemos la razón’, celebran que ellos han dicho que bueno, yo tuve cáncer desde febrero del 2018 […] así como yo lucho para que no vuelva, todos luchamos por la vida, me molestaba mucho que me preguntaran cosas que eran, primero mala información para el público, y segundo ¿no le da miedo?, pues no, no me da miedo, tan no me da miedo que aquí estoy”

Explicó al respecto.

La sustituyen

Sobre los señalamientos por su bajo peso, Rebecca replicó: “Afortunadamente primero que nada somos espíritu más que materia, o sea, lo que somos es un cascarón andante con un espíritu adentro, el único que dice hasta donde llegamos físicamente o corporalmente es Dios, lo de más seguimos siendo espíritu, que hay que apreciar de cada persona pues es eso, lo de la delgadez es lo de menos”.

Posteriormente, la intérprete que tuvo que ser sustituida en la telenovela Cabo tras ingresar al hospital por una neumonía bacteriana que la tuvo ocho días en terapia intensiva, aclaró su estado actual de salud.

“Yo voy mejorando, de hecho, ya estoy en salud perfecta, porque estoy aparte con medicina alterna. Ahorita ya me dieron de alta, se puede decir, no en observación, ya estoy dada de alta y los doctores están muy contentos, pero lo que sí no ha subido son mis niveles de hemoglobina, por eso me cansó todavía, por eso ando a veces con el oxígeno, porque me cansó, me agoto”, detalló.

Sin preocupaciones

Finalmente, Rebecca Jones confesó que lo que menos le preocupó de su reciente aparición pública fue su delgadez.

“No, de plano decir ¿qué tanto chismean?, aquí estoy, ya no veo YouTube porque más de 40 veces me han matado, han puesto descanse en paz… finalmente es lo que tampoco me preocupa tanto, es lo que piensen algunos medios de mí, sí me importa mucho transmitirle al público un mensaje positivo y a través de mi vulnerabilidad estoy lográndolo y eso me gusta”, manifestó.