Taylor Swift fue la artista más escuchada en todo el mundo durante San Valentín

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con la medio especializado en música Pop Base, Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada en Spotify el pasado 14 de febrero, el día de San Valentín, en todo el mundo.

Taylor Swift was Spotify's most streamed artist on Valentine's Day. pic.twitter.com/DLs2vf3smh— Pop Base (@PopBase) February 15, 2023

En una temporada reconocida por la celebración del amor en todos sus matices, no cabe duda que una de las mejores exponentes del tema es la intérprete de "Love Story", pues a lo largo de su carrera a logrado construir un sólido espectro musical del romance.

La cantante estadounidense incluso logró desbancar a Rihanna del máximo podio de reproducciones en la plataforma de streaming, del cual era imposible bajarla desde su excepcional presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Taylor posee un gran repertorio de canciones que giran alrededor del amor

Según una cuenta especializada en registrar los datos oficiales de Spotify, Swift logró reunir un total de 50 millones 800 mil reproducciones en la plataforma el pasado martes.

Taylor Swift was the most streamed artist on Spotify on Valentine's Day with 50.8M streams (up 3.4M) pic.twitter.com/Y7NPRLjagi— Taylor Swift Streaming Data | Tay-M-As Era (@spotify_swift) February 15, 2023

Algunas de las canciones románticas más populares de la artista son, por supuesto, "Love Story", una revitalización de Romeo y Julieta con un final feliz; "Lover", una oda a su pareja que pronto se ha vuelto en un clásico entre los aficionados y, más recientemente, "Lavender Haze", una pista bastante enérgica en la que el amor se sobrepone a las demandas de la sociedad.

 

Sin embargo, también existen algunas otras joyas no tan reconocidas como "You Are In Love", una suave balada que describe el momento en el que se da cuenta que siente algo más que amistad por un amigo; "Enchanted", que gira alrededor de un 'amor a primera vista' o "Hoax", una inconvencional y oscura interpretación del enamoramiento.

Te puede interesar: Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens formarán parte del nuevo álbum de The National