Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens formarán parte del nuevo álbum de The National

ESTADOS UNIDOS.- The National es una de las bandas musicales del género rock/alternativo más reconocidas de las últimas dos décadas, por lo que no resulta una sorpresa que en su próximo noveno álbum de estudio "First Two Pages of Frankenstein" participen algunos de los más grandes cantautores actualmente.

Durante la mañana de este miércoles, las cuentas oficiales de The National realizaron el tan esperado anuncio de su nuevo proyecto musical, sin embargo, los seguidores del grupo incendiaron redes sociales al ver el listado de canciones, pues posee colaboraciones con nombres de la talla de Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens.

Por un lado, la canción que abrirá el álbum tiene como título "Once Upon a Poolside" y contará con la participación de Sufjan Stevens, reconocido por su trabajo en el soundtrack de "Call Me By Your Name" con la canción nominada al Oscar "Mystery of Love", la melancólica "Visions of Gideon" y "Futile Devices".

Todos los invitados son notables por tener gran énfasis en la escritura y composición de canciones

"The Alcott" es el nombre de la colaboración con Taylor Swift. Esta no es la primera unión entre The National y la intérprete de "Lavender Haze" pues en 2020 lanzaron un dueto titulado "Coney Island". Además, que el productor de la banda, Aaron Dessner, ha sido uno de los principales productores de los más recientes álbumes de la cantante.

Phoebe Bridgers también ha colaborado con la banda anteriormente, en la canción "Walking on a String" con el vocalista Matt Berninger. La cantante participará por partida doble en el nuevo álbum de The National pues tiene créditos en las pistas "This Isn't Helping" y "Your Mind Is Not Your Friend".

Los seguidores de The National y de los colaboradores han generado grandes expectativas alrededor del nuevo material discográfico pues todos los involucrados poseen gran talento a la hora de escribir y componer sus propias canciones.

"First Two Pages of Frankenstein" será publicado el próximo 28 de abril de 2023.

