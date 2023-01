Taylor Swift lanza videoclip de su tema "Lavender Haze"

ESTADOS UNIDOS.- La madrugada de este viernes fue de grandes estrenos. No solo Rosalía lanzó su tema “LLYLM (Lie like you love me)”, sino que Taylor Switf publicó el videoclip de su canción "Lavender Haze", que es parte de su exitoso álbum "Midnights".

Los fans de la intérprete de "Love Story" esperaban la nueva publicación desde que se estrenó el video musical de la canción “Bejeweled” a finales del pasado mes de octubre.

Antes de que pudiera ser visionado el nuevo video completo en Youtube, la cantante ya había alertado este jueves a sus seguidores en su página de Instagram con un mensaje en el que decía: "Nos encontramos a medianoche.. para la premiere del video de 'Lavender Haze'".

 

Vuelta a los escenarios

"Midnights" representó la vuelta al pop de la cantante tras el inesperado acercamiento previo al folk alternativo en los intimistas "Folklore" (2020) y "Evermore" (2020), a los que siguió en 2021 la regrabación de dos de sus álbumes clásicos, "Fearless" y "Red", que convirtieron a la estadounidense en una figura omnipresente.

La cantante además anunció su vuelta a los escenarios este año con el denominado "The Eras Tour", una gira internacional, la primera en cinco años, con la que está batiendo récords en la venta de entradas.