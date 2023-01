Rosalía lanza LLYLM, su nuevo tema musical en inglés

Hermosillo, Son.- “LLYLM (Lie like you love me)” es la nueva canción de Rosalía que se publicó esta madrugada en todas las plataformas digitales, y cuenta con un video lyric en Youtube que tiene ya cientos de miles de reproducciones.

Este tema llega a menos de un año de la publicación de su tercer álbum de estudio, Motomami, el cual se coronó entre lo mejor de la música del 2022. Sin duda, su mayor éxito en solitario hasta el momento ha sido Despechá, que lanzó en julio y en diciembre hizo una versión junto a Cardi B.

La primera noticia sobre "LLYLM" llegó a través de TikTok, donde subió a principios de enero un fragmento grabado mientras paseaba en barca en Japón junto a su novio, Rauw Alejandro. El día de ayer Rosalía publicó una parte de la canción en su cuenta de Twitter, pero horas antes de su estreno oficial fue filtrada por completo por usuarios en las redes sociales.

Rosalía es una artista global, y en esta ocasión optó por usar el inglés en su título y parte de la letra. "Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás", canta la artista entre palmas en el fragmento que precede al estribillo:

I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me".